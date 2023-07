Ricatto finlandese ai Paesi africani | se non fate come vi diciamo | i soldi per voi andranno all’Ucraina

(Di lunedì 3 luglio 2023) Che il supporto africano alla Russia sia fortemente inviso al fronte euroatlantico non è una novità. Contro il Sudafrica, per esempio, gli USA stanno facendo da tempo pressioni diplomatiche ricorrendo ad accuse false e velate minacce pur di guastare il corso della politica estera del presidente Ramaphosa. Oggi invece è la Finlandia a dimostrare la vacuità dello slogan sui cosiddetti “valori dell’Occidente” di cui si sente portatrice. Helsinki infatti intende tagliare gli aiuti economici allo sviluppo a queiche non condannano apertamente l’operazione militare russa in Ucraina. Il programma ricattatorio di Helsinki Qualche giorno fa Ville Tavio, il nuovo ministrodella Cooperazione allo Sviluppo e del Commercio Estero, ha esposto i piani del governo rispetto agli aiuti aiterzi. La frase ...

