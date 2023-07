Ricarica delle auto elettriche | le gare per le colonnine sono un successo a metà

(Di lunedì 3 luglio 2023) Approvata la realizzazione dei primi 4mila progetti per le stazioni dinei centri urbani. Fallito invece il bando per le superstrade: nessuna proposta è stata approvata. Dal Pnrr in arrivo oltre 700 milioni

(Teleborsa) - Oltre 4700 progetti selezionati per realizzare infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici nei centri urbani. Poche, invece, le proposte per le "colonnine" nelle superstrade e senza ...