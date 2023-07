Renga e Nek | tutti i loro successi all’Auditorium parco della musica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 3 luglio 2023) Francescoe Nek si sono esibiti ieri 2 luglioEnnio Morricone in occasione del Roma Summer Fest 2023 per ripercorrere leincredibili carriere che hanno segnato intere generazioni. Oltre aipiù grandi, sul palco i due artisti porteranno “L’infinito più o meno”, il singolo scritto da Edwyn Roberts, Cheope, Gianluigi Fazio, Alex “Raige” Vella e prodotto da Enrico Brun e Marco Paganelli, che affronta il temapaternità in tutte le sue sfumature (“Tu mi hai indicato stelle con la mano/Come se fosse una strada che non conoscevo/La notta vista da un treno, un terremoto leggero/Così forte che tremo ma che lo amo se con te”, cantano nel brano).e Nek ...