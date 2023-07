Reazione a Catena 3 luglio 2023 | i Gessetti vincono 52 000 euro

Ascolti tv domenica 2 luglio 2023: preserale e access prime time Techetechetè sopra a Paperissima Sprint, Caduta Libera sempre più in difficoltà rispetto adi Marco Liorni. Il Palio ...Buone notizie anche per gli appassionati di: il game show quest'anno andrà avanti nel preserale di Rai 1 fino al 31 dicembre. © RIPRODUZIONE VIETATAAlla domanda su quale programma ruberebbe ha risposto: 'ad un amico che disse per la prima volta il mio nome in televisione, ovvero Marco Liorni. Oppure Avanti un altro'. Il suo ...

Reazione a Catena, i Gessetti insuperabili: arriva la quarta vincita Tvpertutti

C'è tutta l'emozione di un papà orgoglioso, nel post su Instagram che Marco Liorni - conduttore del quiz targato Rai "Reazione a Catena" - ha voluto dedicare ...Il conduttore di Reazione a Catena scrive una dolce dedica ad Emma, sua figlia, in occasione del suo giorno più importante, quello del diploma ...