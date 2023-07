Razr 40 Ultra | specifiche e prime impressioni con il pieghevole Motorola

(Di lunedì 3 luglio 2023)40è un dispositivoche riprende il design iconico deloriginale, ma con caratteristiche da top di gamma. Attualmente, dal punto di vista del design, il nuovonon ha rivali grazie al grande schermo di copertura e alla perfetta chiusura senza spazi grazie alla nuova cerniera. Vediamo insieme cosa offre questo smartphone e quali sono le miedopo averlo provato per qualche giorno.40– scheda tecnica40: ilche tutti vorrebbero Acquista su Amazon40si presenta in una confezione elegante e curata, che ...

Il Motorola2022 ha un display interno P - OLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.un sensore principale da 50 MP (/1.8) con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) e uno- ...A cambiare chiaramente rispetto al passato sarà quello esterno che seppur non si espanderà in modo esagerato e futuristico come visto con il Motorola40, anche qui Samsung permetterà di ...Questo posizionamento di prezzo lo metterà in competizione diretta con il recente Motorola40, che è stato lanciato solo poche settimane fa. Con uno schermo esterno più grande, migliore ...

Razr 40 Ultra, il nuovo pieghevole di Motorola è da record Agenzia ANSA

Il Motorola Razr 2022 è il foldable di Motorola di precedente generazione, un device potente e dal look ricercato, e il prezzo è ancora più basso grazie a Amazon ...Rispetto al modello precedente è stato ristretto e allungato. Il Motorola RAZR 40 Ultra ha una cerniera che funziona davvero molto bene permettendo di fermare il display in tantissime angolazioni.