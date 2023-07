Ranking Wta aggiornato a lunedì 3 luglio 2023 | Swiatek ancora numero uno Balzo in avanti per Bronzetti e Giorgi

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 luglio 2023) IlWtanon porta particolari cambiamenti nelle prime posizioni, visto che l’unica variazione in top-10 è l’ingresso di Daria Kasatkina che guadagna un posto scavalcando Krejcikova. Per il resto Igasaldamente launo del mondo alla vigilia del torneo di Wimbledon, con margine su Aryna Sabalenka e soprattutto sul resto della concorrenza visto che la terza classificata, Elena Rybakina, paga quasi quattromila punti alla polacca. Per quanto riguarda le italiane, arrivano buone notizie da Luciache con la finale di Bad Homburg fa undi 18 posizioni e firma il suo nuovo bestal47. Subito alle sue spalle Camila ...