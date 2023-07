Ranking WTA 3 luglio | Iga Swiatek sempre al comando | 4 azzurre tra il 40° e 50° posto

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) Mentre tutto è pronto per il via ufficiale del torneo di Wimbledon, è stato rilasciato il nuovoWTA aggiornato a lunedì 3. I cambiamenti sono pressochè minimi, con la sola novità della russa Daria Kasatkina che sale nella top10, per il resto tutto è rimasto immutato. In vetta con 8990 punti c’è l’immancabile Iga, davanti a Aryna Sabalenka con 8066. Alle loro spalle il vuoto. Terza Elena Rybakina a quasi 3.000 punti dalla russa, mentre al quartotroviamo Jessica Pegula a 95 punti dalla kazaka. Passando alle italiane, Elisabetta Cocciaretto è la nostra atleta meglio posizionata in classifica in 43a posizione a braccetto con Jasmine Paolini (entrambe vantano 1100 punti). A breve distanza troviamo Lucia Bronzetti, 47a in classifica con 1052, subito davanti a Camila Giorgi, 48a con 1049. Nella ...