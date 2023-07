Raid esercito israeliano a Jenin | almeno 7 palestinesi uccisi

Obiettivo dell'operazione dell'israeliano "delle infrastrutture terroristiche nell'area di Jenin". Le forze di sicurezza israeliane avrebbero attaccato il quartier generale utilizzato dai ...... l'birmano. Quanto ai movimenti interni delle persone in fuga dai villaggi in preda alla ... Si riferiva a un eccidio dove non sono stati risparmiati da unaereo né bambini né monaci. Dalla ...Il mese scorso, l'israeliano ha ucciso almeno sei palestinesi durante una Jenin, prima volta dopo anni in cui non erano stati utilizzati elicotteri d'attacco in Cisgiordania.

Cisgiordania, raid esercito israeliano: uccisi sette palestinesi - Il ... Il Sole 24 ORE

Roma, 3 lug. (askanews) - È di almeno 7 morti il bilancio dell'operazione delle forze di sicurezza israeliane iniziata nella notte nella città di Jenin, in Cisgiordania, secondo quanto riferito dall'e ...700mila bambini ucraini sono stai portati in Russia dopo l'attacco in Ucraina. Proseguono i bombardamenti russi nel Donetsk ...