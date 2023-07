Raid di Israele a Jenin | tre palestinesi uccisi

In un primo commento al - Fatah accusadi aver lanciato un "attacco barbaro" che comunque "non ci dissuaderà dal continuare a difendere il nostro popolo fino alla libertà e all'indipendenza".... Russia, Usa e Cina: per Netanyahu la priorità è la sicurezza d'Kherson, missile russo ... poco dopo la mezzanotte, erano stati attivati gli allarmi peraerei negli oblast centrali , ...Sempre più armi occidentali rimangono misteriosamente bloccate in Polonia, finiscono sul mercato nero internazionale o vengono distrutte daiaerei e missilistici russi.è tra i rari ...

Nuovo attacco israeliano su Jenin, 4 morti e 15 feriti RaiNews

Il ministro israeliano Yoav Gallant: «Sforzo concentrato contro i terroristi». Al Fatah: «Attacco barbaro» Almeno tre palestinesi sono rimasti uccisi nell’attacco sferrato da Israele a Jenin (Cisgiord ...Non si fermano i raid di Israele contro la cittadina palestinese in Cisgiordania, stavolta un missile ha ucciso una persona e ne ha ferita un'altra ...