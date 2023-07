(Di lunedì 3 luglio 2023) Lanciata da Tev Aviv una vasta operazione contro 'infrastrutture terroristiche' Sono almeno sette inel campo profughi di, in Cisgiordania, in seguito a una serie dicondotti nella notte dalle Forze della difesa di Israele (Idf), che hanno continuato l’operazione questa mattina. Le forze di terra israeliane sono entrate apoco dopo l’inizio degli attacchie ihanno riferito dello scoppio di scontri armati. Secondo un aggiornamento dell’Idf di questa mattina, sette sospetti terroristi sono statidurante l’operazione. Il ministero della Sanità dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha riferito di decine di feriti. L’Idf ha dichiarato che sta conducendo un “ampio ...

Nella notte,russi su Kiev, Donetsk e Kherson, con diversi feriti. La scrittrice ucraina Victoria Amelina , 37 anni, è morta domenica in seguito alle ferite riportate nell'attacco russo ...Sono almeno sette i palestinesi uccisi nel campo profughi di Jenin, Cisgiordania, in seguito a una serie dicondotti nella notte dalle Forze della difesa di Israele (Idf), che hanno continuato l'operazione questa mattina. Le forze di terra israeliane sono entrate a Jenin poco dopo l'inizio degli ...La prima fase, riferisce il portavoce militare, è consistita in tra attacchi, senza precedenti nel loro genere negli ultimi anni. In particolare è stato colpito un edificio che serviva da ...

Raid aerei israeliani su Jenin: uccisi 7 palestinesi Adnkronos

(LaPresse) Le forze israeliane hanno fatto irruzione in quello che i militari hanno descritto come un "centro di comando unificato" per ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...