Rai | Sbardella FdI | ' prima azienda culturale italiana | rilancia ruolo strategico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) Roma, 3 lug. - (Adnkronos) - “Con il contratto di servizio la Rai cambia e lo fa rispettando i tempi e le premesse che erano state esposte in commissione di Vigilanza dai suoi nuovi vertici. Pluralità, modernità e visione futura di insieme sono le caratteristiche che accompagneranno il servizio pubblico nei prossimi anni. C'è da risolvere problemi antichi e affrontare contemporaneamente la fase della crescita, che significa digitalizzazione, modernizzazione e razionalizzazione delle risorse economiche e di personale. La Rai è ladel Paese e con il nuovo di contratto di servizio, che esamineremo con attenzione in Vigilanza,il suo”. Così Luca, deputato di Fratelli d'Italia in commissione di Vigilanza.