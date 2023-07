(Di lunedì 3 luglio 2023) Roma, 3 lug. - (Adnkronos) - “La nuova Rai continua a rispettare gli impegni e continua a lavorare nella giusta rotta. L'e ladimostrati nell'elaborare e aggiornare i programmi hanno portato a, offrendo al pubblico una programmazione di qualità sia dal punto di vista culturale, che da quello di intrattenimento. Complimenti a Roberto Sergio, Giampaolo Rossi, e a tutta la squadra della radiotelevisione nazionale per iraggiunti". Lo dichiara Giovanni, senatore di Fratelli d'Italia e membro della commissione di vigilanza Rai.

Rai: Satta (FdI), 'impegno e dedizione premiati da risultati straordinari' Il Dubbio

Complimenti a Roberto Sergio, Giampaolo Rossi, e a tutta la squadra della radiotelevisione nazionale per i risultati raggiunti". Lo dichiara Giovanni Satta, senatore di Fratelli d'Italia e membro della commissione di vigilanza Rai.