'Finito il mondo D'Urso, finita finalmente l'epoca di Fazio , la Berlinguer a, la Gentili alle Iene ' inzia così il lungo messaggio di Corona che spara a zero tutti, da, ...È fatta. La telenovela è finita. Bianca Berlinguer lascia lae passa a, dove Pier Silvio Berlusconi ha fatto carte false per averla. Una trattativa che i due hanno portato avanti in gran segreto, sino al clamoroso colpo di scena che sarà ...Bianca Berlinguer si è dimessa dalla. La giornalista lascia Viale Mazzini e sbarcherà (con ogni probabilità) a. Le voci sull'addio della Berlinguer si erano rincorse nelle ultime ore, e ora il divorzio con laè cosa ...

Rai, Mediaset, Nove: chi entra e chi esce. Il grande terremoto in tv Corriere della Sera

Il terremoto in Mediaset non cessa di intensità: dopo il comunicato scioccante, è in arrivo un'altra novità bomba su Canale 5.Il tiro al bersaglio. Come poteva esimersi da esprimere la sua opinione sui cambiamenti di Mediaset e Rai, Fabrizio Corona Proprio lui che in questa azienda ha lavorato per diversi anni ...