Rai | Gasparri | ‘discussione surreale su giornalismo inchiesta’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 luglio 2023) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – ‘Suldi inchiesta della Rai si è aperta una discussione, perché, da quello che ho potuto verificare come membro della Commissione Vigilanza, mai la Rai ha pensato di comprimere o peggio ancora sopprimere questo tipo di. Che peraltro è fondamentale nella storia della Rai. Taluni settori politici hanno imbastito una polemica sul nulla, per fare del vittimismo”, così Maurizio, vice presidente del Senato in quota Forza Italia. “Ciò non toglie che anche ildi inchiesta debba rispettare dei criteri di serietà e di attendibilità – ha continuato ancora il senatore romano, componente della Commissione di Vigilanza Rai, sulle polemiche degli scorsi giorni sul nuovo contratto di servizio della tv pubblica -. Ad esempio mostrare ...