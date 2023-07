Rai | continua la telenovela Berlinguer | va o resta?

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 3 luglio 2023) Rai, la scelta finale diSprint sui nomi, spunta Salemme Corriere della Sera, di Antonella Baccaro e Chiara Maffioletti, pag. 6 I giochi sono fatti. Oggi si definisce il complicato assetto della scacchiera che ha già portato, in una manciata di settimane, a cambiare il volto della Rai. Questa mattina i palinsesti passeranno al l’approvazione finale del cda, in vista della presentazione di venerdì a stampa e investitori. Domani saranno resi noti invece quelli di Mediaset. Ad agitare fino all’ultimo lo scenario, il caso Bianca. Secondo indiscrezioni la conduttrice avrebbe chiesto una notte per pensare se lasciare la Rai e approdare a Mediaset. Qui l’aspetterebbe un contratto pluriennale, una striscia quotidiana e un compenso superiore a quello che percepisce ora in Rai, che non può superare i 240 mila euro. L’ad Roberto Sergio ...