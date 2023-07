RAI | “CARTABIANCA NON È IN PALINSESTO ASPETTIAMO LA DECISIONE DELLA BERLINGUER”

(Di lunedì 3 luglio 2023) La Rai, dopo un lungo silenzio, parlavicenda, il popolare talk di Rai3, e delle rimostranze di Biancache si è sentita poco tutelata dall’Azienda di cui è uno dei volti più rappresentativi a livello giornalistico. ”La trasmissione, al momento, non è presente in.” Lo ha detto l’amministratore delegato Roberto Sergio all’Adnkronos aggiungendo che ”rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Biancala suasul proseguimento nella conduzione del talk politico”. “Per noi – ha proseguito Sergio – Biancarappresenta una colonnanostra azienda e speriamo che la sua, sofferta, possa vederealla ...

"La trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto." Lo ha detto l'amministratore delegato Roberto Sergio aggiungendo che "rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca ...