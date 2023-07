Rai | approvati i palinsesti | chi entra e chi esce nella nuova stagione

Leggi su open.online

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dopo mesi di polemiche e ipotesi sui cambi di assetto in Rai, ci siamo. Il Consiglio di Amministrazione dell’emittente pubblica si è riunito oggi, 3 luglio, a Roma, e ha preso atto deitelevisivi dei canali generalisti e specializzati dell’autunno-inverno 2023, illustrati dall’amministratore delegato Roberto Sergio. Nel corso della stessa seduta è stato esaminato ed approvato lo schema del Contratto di servizio 2023-28, che adesso dovrà essere trasmesso dal ministero delle Imprese e del made in Italy alla Commissione Parlamentare di Vigilanza, per l’acquisizione del relativo parere. Dopo il quale il CdA Rai e il Mimit sarannomente tenuti ad esprimersi per un’approvazione definitiva entro il termine del 30 settembre, scadenza del Contratto di Servizio attualmente in vigore. L’Ad ha poi comunicato al Consiglio il recesso da Ter, la ...