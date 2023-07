Radio RAI protesta contro gli Ascolti Radio e annuncia il ritiro da Ter. Ecco le Radio più ascoltate

(Di lunedì 3 luglio 2023) RaiRai si tira fuori. Il servizio ditelevisione italiana ha deciso infatti di recedere da TER, la società degli editorifonici che produce i dati di ascolto. Una decisione che la Rai hato con conseguente polemica. La decisione è stata motivata oggi con dovizia di particolari, giorno in cui è stata pubblicata l’indagine relativa al primo semestre 2023, malgrado il ricordo dell’azienda. La TER, a detta della Rai, ha presentato fin da subito delle evidenti criticità metodologiche, motivo per il quale ha più volte chiesto degli interventi mirati a perfezionare “l’affidabilità dei dati di ascoltofonici e offrire al mercato dati completi ...

Media partner3. Oltre 21 gli spettacoli, 2 le produzioni, 3 le coproduzioni, 4 le prime nazionali, ma anche laboratori, installazioni e l'assegnazione del Premio Sonic Award al miglior ...Sabato 8 luglio alle 21.00 arrivano i The Singer Senior e iLuxemburg in concerto, cantanti che allieteranno il centro cittadino provenienti direttamente dal programma di2 "The Voice ...Leggi ancheesce da Ter per gli ascolti: 'metodo non accettabile' Dati di ascolto che complessivamente registrano una crescita rispetto all'omologo periodo 2022: 36.605.000 ascoltatori medi ...

Radio Rai, chiude Forrest. Bottura e Aprile: “Nessuno ci ha avvisato” Il Fatto Quotidiano

Radio Rai si tira fuori. Il servizio di Radiotelevisione italiana ha deciso infatti di recedere da Ter, la società degli editori radiofonici che produce i dati di ascolto. Una decisione che la Rai ha ...“Oltre due milioni e mezzo di ascoltatori in più in un solo semestre e una crescita per alcune emittenti, nel quarto d’ora medio (il riferimento per le campagne pubblicitarie) anche superiore al 70 pe ...