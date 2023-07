Quintana di Foligno | Gubbini resta grave | sarà operato al volto

Choc dopo la terribile caduta del cavaliere del Giotti alle prove. Autopsia sul cavallo morto: non avrebbe fratture, forse stroncato da infarto. Esposto degli animalisti...per chiedere indagini in merito a questo incidente dove potrebbe esserci il malttattamento di animali e ci auguriamo che gli organizzatori abbiamo il buon senso di cancellare ladi'.Drammatico incidente durante le prove della giostra delladi: il cavaliere Massimo Gubbini, del rione Giotti, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto da cavallo. Con l'animale che è morto sul colpo. "Stiamo ...

Foligno, incidente alle prove della Quintana: il cavaliere Gubbini è grave. Morta la cavalla LA NAZIONE

Animali Quintana di Foligno. OIPA: «Morta una cavalla nelle prove, fantino grave. È ora di voltare pagina» - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...Il terribile incidente è avvenuto sulla statale 106 in direzione Reggio Calabria: per il 29enne non c'è stato nulla da fare ...