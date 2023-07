Quelli che pur di criticare Papa Francesco arrivano a difendere l' Inquisizione

(Di lunedì 3 luglio 2023) Cosa non si fa pur di. Un sito cattolico infatti ha criticato non solo la nomina del nuovo prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, l'argentino Victor Manuel ...

... con iniziative concreterispecchianoda sempre sono i valori della nostra banca. Per noi questo è il vero valore di una banca di prossimità , come amiamo definirci, e cerchiamo sempre ......fattocon intelligenza e buona volontà possiamo fare meglio, perché il declino si può invertire, il declino non è un destino ma una scelta'. 'Se i numeri del settore sono incontrovertibili...Fa delle cose, diconobravi, alla sua età faceva solo Richie McCaw, unoha vinto due Coppe del Mondo da capitano degli All Blacks eha ridefinito il concetto stesso di terza linea, ...

Sinner: “Djokovic è il favorito, ma io sono fra quelli che possono batterlo” La Stampa

C’è ancora una sensazione di amarezza in Marcus Smart dopo la trade improvvisa che l’ha coinvolto nelle scorse settimane sul mercato NBA. I Boston Celtics, infatti, hanno deciso di spedire la guardia ...(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Sul Pnrr "non è in gioco il governo ma la modernzzzazione dell'Italia e la sua credibiità a livello internazionale. C'è chi tifa perché si fallisca come se non fosse interesse" ...