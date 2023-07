“Quando un medico smette di essere medico?”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 3 luglio 2023) Riceviamo e pubblichiamo. Cara Bergamonews, è con amaro in bocca e mille domande in testa che scrivo questa lettera . Per capire il punto tuttavia vi faccio un breve excursus (senza farla troppo lunga) sul perché vi scrivo; Ho una figlia di 14 anni che fa sport a livello agonistico; questa stagione, che si concluderà ad inizio agosto, è stata parecchio sfortunata per vari motivi, anche fisici che stiamo cercando di risolvere con i dovuti mezzi, medici ovviamente. Nel tentativo di migliorare una condizione mi rivolgo ad un dottore vicino a casa che pratica agopuntura, e prendo appuntamento per una seduta di agopuntura, anticipando al telefono circa la situazione di mia figlia ed i relativi dettagli; Già la conversazione telefonica è surreale, vengo accusata ditroppo pressante con mia figlia e la obbligo a fare agonismo…cerco di evitare lo scontro, quello che mi ...