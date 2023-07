Quando il capo fa quiet quitting | Meloni dagli industriali e il salario minimo delle opposizioni

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 3 luglio 2023) I buoni pasto, il ping pong, la palestre, la bici elettrica gratuita per andare al lavoro. I benefit aziendali per i dipendenti, soprattutto nel mondo tecnologico, per anni hanno simboleggiato l’appartenenza a un club esclusivo. Vantaggi che miravano a creare una comune cultura aziendale, in cui il datore di lavoro si prendeva cura dei propri dipendenti e i dipendenti mostravano attaccamento alla squadra. Ora, dopo che con la pandemia ha messo definitivamente in discussione l’obbligo del lavoro in ufficio, con i datori di lavoro che si sono accorti che non serve avere il controllo sui dipendenti perché siano produttivi, non solo il totem del lavoro full time sta venendo meno ma anche i benefit collegati. Con una moltiplicazione di lavori da remoto, spesso affidati a freelance esterni e in Paesi in cui il costo del lavoro è più basso. Un’altra recessione? È quella che il Wall Street ...