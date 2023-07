“Qualcosa sulla Terra” e il concetto dell’esistere di Davide Orecchio

(Di lunedì 3 luglio 2023) “” di, edito da Industria&Letteratura nella collana L’Invisibile, affronta il tema, parlando di vita, amore e sofferenza. LEGGI ANCHE – ‘Gli Analfabeti’ di Rossella Milone, una riflessionecomprensione degli altri, la voce di chi è nascostodiassomiglia ad una fiaba, un racconto ritmato ed evocativo, che strizza l’occhio ad una dimensione più intima e quasi fanciullesca. Lo fa per trasmettere al meglio il suo messaggio, un messaggio d’amore in un mondo crudele, che si compone di malattie, guerre e ...

...notato intorno alle 16spiaggia di #Palidoro davanti all'ospedale 'Bambino Gesù' da #FedericaSciarelli, che è rimasta con lui mentre arrivavano i genitori'. 'Mi trovavo lì, dovevo fare'...WhatsApp Ci sono diversi trucchi interessanti su WhatsApp che permettono di scoprirein piùpersona con la quale si sta chattando e se si tratta di una conoscenza appena iniziata, ecco un escamotage che permette di capire se quest'ultima abbia salvato il nostro numero ...CSI: Vegas, la recensione: si tornascena del crimine Trama degli episodi di stasera 3 luglio ... l'ultima vittima del killer dell'inchiostro d'argento,ha contaminato Sonya in modo ...

Disturbo ossessivo compulsivo: una scoperta importante sulla sua origine WIRED Italia

È stata convocata qualche giorno fa la prima riunione, dall’inizio della nuova Legislatura, dell’Osservatorio Scolastico sull’Inclusione del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per l’occasione, il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...