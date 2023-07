Qu Dongyu rieletto tra le polemiche al vertice della Fao

(Di lunedì 3 luglio 2023) Con una maggioranza schiacciante e solo 14 voti contrari, il cinese Que' statodirettore generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura per un ...

Con una maggioranza schiacciante e solo 14 voti contrari, il cinese Que' statodirettore generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura per un secondo mandato. 3 luglio 2023Roma , 3. Con 168 voti a favore e 14 contrari, Què statoieri direttore generale dell'Organizzazione Onu per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao). La sua conferma era data per scontata, poiché Qu, nominato dalla Cina, era l'unico ...Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), QU, è statodomenica 2 luglio 2023 per un secondo mandato alla guida della FAO, ha pronunciato oggi il suo discorso di apertura alla 43a Sessione della Conferenza della FAO (1 - 7 luglio),...

Qu Dongyu rieletto direttore generale della Fao Agenzia ANSA

Il governo svedese ha condannato il rogo del Corano definendolo un atto “islamofobico”, dopo che l’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) ha chiesto misure per evitare futuri roghi. “Il gov ...Il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), QU Dongyu, è stato rieletto domenica 2 luglio 2023 per un secondo mandato alla guida della FAO, ...