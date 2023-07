Qu Dongyu rieletto direttore della Fao | esterà in carica fino al 2027

(Di lunedì 3 luglio 2023) caption id="attachment 344526" align="alignleft" width="300" Qu/captionQuè statoper un secondo mandato comeGenerale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO). Nelle votazioni dei Paesi membriFAO, Qu ha ricevuto un totale di 168 voti su 182 depositati. Nominato dalla Cina, Qu era l'unico candidato alla massimaFAO nell'elezione di oggi. Il suo nuovo mandato durerà dal primo agosto 2023 al 31 luglio. L'elezione è avvenuta nel secondo giornoConferenza FAO (1-7 luglio).Da quando è stato eletto per la prima volta nel 2019, Qu, tra l'altro, ha sostenuto con forza la trasformazione dei sistemi agroalimentari per renderli più efficienti, ...

CINA Ieri Què statoper un secondo mandato da direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), ricevendo 168 voti su 182. Resterà ...Con una maggioranza schiacciante e solo 14 voti contrari, il cinese Què statodirettore generale della Fao, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. E' il suo secondo mandato. 168 voti su 182 Unico candidato all'elezione, ...20.10il cinese Qu a capo della Fao Con una maggioranza schiacciante e solo 14 voti contrari, il cinese Què statodirettore generale della Fao, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. E' il suo secondo mandato. 168 voti su 182 Unico candidato all'elezione, ...

Fao, Qu Dongyu rieletto direttore generale RaiNews

Le notizie del giorno: due settimane di scioperi in Corea del Sud. Alla FAO rieletto il direttore generale cinese Qu Dongyu. In Myanmar il numero di sfollati è salito a 1,8 milioni. A ...ROMA - Con una maggioranza schiacciante e solo 14 voti contrari, il cinese Qu Dongyu è stato rieletto direttore generale della Fao, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltu ...