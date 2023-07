Masapeva benissimo che fosse Prigozhin, ossia il mostro che lui stesso ha creato. Lo scorso fine settimana il capo del gruppo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha guidato le sue forze in ...... intenzionato a riscattare la Russia dai fallimenti di" un incubo ben presente in Occidente -... sembra, due bottoni " "" o "cancella" " gli consente di impartire ordini sull'impiego delle ...... e nemmeno quando il Financial Times siin una severissima review degli ultimi fatti ... Ovvero: gli Ucraini sono palestinesi, gli israeliani somigliano a. È il Financial Times! Leggere per ...

Putin lancia una campagna di discredito verso Prigozhin e i suoi propagandisti scendono in campo Globalist.it

“Finanziamenti e risorse materiali non saranno più assegnati”, fanno sapere da Mosca. Mistero fitto sulle sorti di Prigozhin e del generale suo amico Surovikin ...Il generale russo Sergei Surovikin è stato arrestato. Lo ha reso noto nella tarda serata di ieri il Moscow Times, che ha citato due fonti vicine al ministero della Difesa russo che non ha ancora comme ...