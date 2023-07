Punto di Macron sui disordini | attacco incendiario a casa del sindaco

Il presidente francese Emanuelha convocato un vertice all'Eliseo per fare ilsui disordini in Francia dopo l'uccisione da parte della polizia del giovane Nahel a un posto di blocco a Nanterre e dopo che nella quinta ...... 297 veicoli dati alle fiamme e danneggiamenti in 34 siti Secondo quanto si è appreso, dopo la riunione di ieri per fare ildella situazione all'Eliseo, il presidente Emmanuelriceverà ...La stessa domanda, invece, non sembra tener sveglio Emmanuelche però poco dopo lo scoppio ... Una dimensione in cui potrebbero essere incentivati a trovare undi incontro è la riduzione ...

Punto di Macron sui disordini, attacco incendiario a casa del ... Il Sole 24 ORE

Roma, 3 lug. (askanews) - Il presidente francese Emanuel Macron ha convocato un vertice all'Eliseo per fare il punto sui disordini in Francia dopo l'uccisione da parte della polizia del giovane Nahel ...Meno di un'ottantina di arresti nella sesta notte di scontri innescati dall'uccisione di un ragazzo da parte di un agente di polizia. Un giovane ...