Pulisic rifiuta il Lione | vuole solo il Milan Espn

(Di lunedì 3 luglio 2023) L’americano del Chelsea Christiansembrava a un passo dai rossoneri; tuttavia, nella corsa per accaparrarselo si era inserito anche il, facendo una prima offerta al Chelsea. Secondo quanto riportato dall’emittente tv statunitensepreferirebbe firmare per il: “L’attaccante del Chelsea Christianrifiuterà il, preferisce ildopo che già concordato un accordo con il club di Serie A. Ilha presentato al Chelsea per la stella degli Stati Uniti un’offerta inferiore a 25 milioni di euro, come era stato riportato. Ilnon è in grado di soddisfare l’offerta salariale del. Il club italiano intende fare un’offerta più alta dopo la prima di 15 ...

Il Milan sta puntando su Pulisic per fare il salto di qualità in attacco: venerdì è arrivata l'intesa col giocatore, che ha rifiutato il Lione ...Il giocatore del Chelsea vuole giocare in Serie A, ma l'offerta del Milan è più bassa rispetto alle richieste dei Blues, che vogliono 25 milioni.