Pulci di mare | cosa sono? È allarme sulle spiagge Cosa fare in caso di puntura

Leggi su blowingpost

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ènei siti di balneazione italiani per quanto riguarda ledidopo alcuni casi certificati sul litorale laziale.e che pericolo costituiscono per l’essere umano? Scopriamo tutto nell’articolo. L’estate -soprattutto dal punto di vista meteo – sembra essere davvero iniziata dopo esserci lasciati una primavera un po’ pazza alle spalle. I bagnanti iniziano acapolino presso tutti i siti di balneazione italiani in cerca di refrigerio nelle acque dei nostri mari e diciamocelo, soprattutto per la tintarella. Come si apprende da numerose testate giornalistiche, è di questi giorni l’proveniente da alcune coste laziali – per la precisione soprattutto da Cerveteri – inerente alledi ...