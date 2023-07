Publicis promuove Matteo Tarolli ceo di Starcom

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023)Media, divisione media del gruppo francese guidata in Italia da Andrea Di Fonzo, nomina l'internocome nuovo Chief Executive Officer di. Tra i clienti dell'agenzia gruppi come Stellantis, Axa, Enel, Samsung e Visa. A rendere pubblica la notizia il portale specializzato Primaonline.it.ha oltre 15 anni di esperienza nel mondo dei media, in una carriera passata principalmente inGroupe. A lui il compito di guidare i team di Milano, Torino, Roma e Bologna verso l'adozione di un nuovo modello di organizzazione. Di Fonzo tornerà alla guida diMedia in Italia.mantiene anche il ruolo di Vice President Italia diGroupe e la responsabilità su alcuni clienti ‘Power of ...