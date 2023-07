La scuola ha registrato centotrentotto allievi e quasi tremila ore di lezioni tenute da un team con ventuno docentiLa scuola ha registrato centotrentotto allievi e quasi tremila ore di lezioni tenute da un team con ventuno docenti

Proxima Music archivia un anno accademico da record LA NAZIONE

La scuola ha registrato centotrentotto allievi e quasi tremila ore di lezioni tenute da un team con ventuno docenti ...Il Festival internazionale del cinema di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, si conferma un piccolo gioiello: 200 film in cartellone, 11 in concorso, 12 per la sezione "nuovi talenti". E tanti ospiti di ...