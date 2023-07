Proteste in Francia | dopo i vandalismi in Belgio e Svizzera è allerta anche in Italia | 78 arresti nella notte | oltre 3400 in totale

(Di lunedì 3 luglio 2023) La protesta si espande a macchia d'olio eessere arrivata inine nel resto d'Europa. Lo scorso sabato è andata in scena una manifestazione a Torino da parte del centro sociale Gabrio contro i Cpr e le politiche sull'immigrazione. I manifestanti hanno ur

Sempre per oggi sindaci e cittadini disono invitati a riunirsi alle 12 davanti a tutti i municipi della. Ad annunciarlo è stato il presidente dell'Associazione dei sindaci di ...Mobilitazione dei sindaci Sempre per oggi sindaci e cittadini disono invitati a riunirsi alle 12 davanti a tutti i municipi della. Ad annunciarlo è stato il presidente dell'......urbane scoppiate indopo l'uccisione da parte della polizia di un giovane a Nanterre, nella banlieue parigina. Il bilancio provvisorio - aggiornato alle 1.30 del sesto giorno di- è ...

Proteste in Francia, Macron convoca un vertice d’emergenza. L’appello della nonna di Nahel: «Fermatevi» Corriere della Sera

L’uccisone a sangue freddo di Nahel M. da parte di un poliziotto che ha esploso un colpo di pistola verso di lui a Nanterre (Parigi), ha scatenato le proteste in tutta la Francia. Sei giorni di ...Nella notte tra domenica e lunedì le proteste per l’uccisione del diciassettenne Nahel M. in Francia sono state meno violente e partecipate rispetto ai giorni scorsi: il ministero dell’Interno ha dett ...