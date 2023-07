Prospettive europee | solo uniti si decide il futuro

(Di lunedì 3 luglio 2023) Anche se si arriverà a una tregua, la questione russo-ucraina, con tutte le sue sfaccettature, ci accompagnerà per anni, tanto nei rapporti geopolitici quanto nelle singole politiche. Basti pensare che l’invasione dell’Ucraina è un volano per la Cina, che le consente di provare a concretizzare le proprie intenzioni verso Taiwan. L’avvertimento del Ministro della Difesa Wei Fenge al Capo del Pentagono americano Lloyd Austin è eloquente: «Taiwan è parte della Cina e nessuno può cambiare questo dato di fatto». Gli eventi che dominano l’attualità hanno evidenziato una realtà incontrovertibile: gli interessi nazionali dominano il sistema europeo e le divisioni croniche indeboliscono l’Ue, rallentandone il processo di integrazione, comportando pegni pesanti per il. Per molto tempo, si è diffusa l’opinione che ogni crisi si sarebbe rivelata un’opportunità di crescita ...

La Borsa di Milano fa un nuovo passo avanti (+0,84%) ed è la migliore in Europa nella prima seduta del secondo semestre dell'anno ampliando i guadagni da inizio 2023 a quasi il 20%. (ANSA) ...Le performance in euro messe a segno nel primo semestre dai maggiori listini globali sono tutte a doppia cifra. Ma ora è difficile dire quanto è solido il nuovo rally sostenuto dalla tecnologia. E l’i ...