Proprietari di Samsung si rendono conto solo adesso del motivo per cui non sentono le chiamate in arrivo - non commetterai mai più lo stesso errore

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 3 luglio 2023) Oggi Notizie tecnologia@thesun.co.uk Di cosa parliamo in questo articolo... Idinon ricevono lein entrata Funzione Flip to Mute Funzionalità vecchia ma dimenticata Come disattivare la funzione Alcuniapprezzano questa funzione Leperse su alcuni dispositivipotrebbero essere dovute a una funzione dimenticata chiamata Flip to Mute. Questa caratteristica, introdotta più di dieci anni fa, consente agli utenti di silenziare gli avvisi semplicemente girando il telefono a faccia in giù. Per moltidi, questa funzione potrebbe essere stata attivata anni fa e poi dimenticata. Se hai smesso di rispondere allesenza apparente, ...