Primavalle | rabbia e dolore alla fiaccolata per Michelle L’urlo del padre | “Dov’è lo Stato?” video

(Di lunedì 3 luglio 2023) “Fai buon viaggio, piccolo Angelo”. Tutto il quartiere dia Roma si stringe accantofamiglia diCauso, la ragazza di 17 anni uccisa a coltellate, poi rinchiusa in un sacco della spazzatura e gettata in un carrello davanti a un supermercato. AperTanta, quella delche non trattiene lo sfogo, eorganizzata dai suoi compagni di scuola del liceo Gassman, che si è snodata per le vie del quartiere periferico della Capitale. L’interminabile corteo di fiaccole, in cima nonno Elio e i genitori di, si è concluso nel luogo dove mercoledì scorso ètrovato il corpo senza ...