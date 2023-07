Primavalle | parla Lavinia | amica di Michelle | «Ma quali venti euro | qui si parla di un debito di 1500 euro»

Leggi su open.online

(Di lunedì 3 luglio 2023), migliorediCauso, la ragazza uccisa nel quartieredi Roma, racconta a Repubblica chi era O., il giovane che ora si trova in carcere con l’accusa di omicidio. «Il problema non erano i– spiega – qui tuttino di unmolto più grosso, almeno. Non credo a uncosì piccolo, sono sicura di quello che dico . Da tempo le dicevo di stare attenta a lui, ero dubbiosa e a me non piaceva a pelle, ma lei mi rispondeva che era un tipo a posto. Non so come lo abbia conosciuto». Secondo quanto raccontano gli amici, che si stanno riunendo in questi minuti nel quartiere...