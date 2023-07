Prima Pagina IN Edicola | Frattesi alla Barella | solo Lukaku

Leggi su inter-news

(Di lunedì 3 luglio 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamentein relazione all’Inter. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Zhang cerca l’accordo col Chelsea, mentre Tiago chiama il Sassuolo.. L’Inter lotta per il belga e la Roma prova il sorpasso per. Big Rom è la priorità di Marotta. I Blues pretendono 50 milioni: rifiutati i 45 offerti dagli arabi. I Friedkin preparano il rilancio per regalare la mezzala a José. TUTTOSPORT Ahi Inter, per gli acquisti c’è il nodo fideiussioni. Il club non ha crediti ...