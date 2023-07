Prima impallinano la prof | poi i genitori la querelano Il mondo alla rovescia dà ragione ai cow boys in erba

Oggi se ne percepiscono solo le avvisaglie con studenti cheo accoltellano insegnanti, ...scuola statale per tutti gli altri che non possono permettersi rette elevate o immigrati die/...Oggi se ne percepiscono solo le avvisaglie con studenti cheo accoltellano insegnanti, ...scuola statale per tutti gli altri che non possono permettersi rette elevate o immigrati die/...

I mali della scuola italiana: burocrazia e docenti che si avviano ad essere semplici esecutori Tecnica della Scuola