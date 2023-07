Prigozhin rompe il silenzio | Cosa accadrà presto | l' audio del mistero

(Di lunedì 3 luglio 2023) Torna a far sentire la sua voce. Il fondatore del gruppo di mercenari russi Wagner, Evgheniin undiffuso dal canale Telegram Grey Zone, ricollegabile alla Wagner, ringrazia chi ha sostenuto lui e i suoi combattenti e annuncia "nuove vittorie al fronte". "Oggi più che mai abbiamo bisogno del vostro sostegno", si sente dire nell'da una voce del tutto simile a quella di, "nel prossimo futuro, sono sicuro che vedrete le nostre prossime vittorie al fronte. Grazie ragazzi". Il servizio stampa del capo della Wagner non ha rilasciato commenti ufficiali e lo stessonell'non fornisce informazioni sui suoi piani futuri e su dove si trovi esattamente. Da notare che ora la compagnia Wagner non è in prima linea in Ucraina. In precedenza, il capo ...

