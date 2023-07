Prettly Deadly | “Ecco quali sono i nostri Dream Match che vorremmo”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 3 luglio 2023) Pretty, team composto da i due wrestler britannici Kit Wilson e Elton Prince,sicuramente uno dei tag team più interessanti di tutto il panorama del wrestling e soprattutto della WWE. Dopo aver vinto due volte il NXT Tag Team Championship e due volte il NXT UK Tag Team Championship, hanno fatto il loro debutto ufficiale a SmackDown il 19 maggio 2023. In virtù del loro brillante futuro che hanno davanti, il team si espresso sui possibili. Infatti, in una intervista con PWMania, Elton Prince ha confessato: “ Cimolte leggende con cuilavorare, Edge e Christian ovviamente, ma anche anche con gli Hardy Boys (attualmente in AEW) e con i Brain Busters (tag team che era composto da Arn Anderson e Tully Blanchard).” Kit Wilson ha poi ...