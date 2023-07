Premio Ischia | a Julia Buckley il premio FS per il “Travel Journalism”

Leggi su tpi

(Di lunedì 3 luglio 2023)si è aggiudicata ilFS per il “, l’Italia raccontata al mondo”.journalist freelance, lada oltre 15 anni si occupa di raccontare, sui principali media del Regno Unito e degli Stati Uniti, un’Italia dinamica e lontana dagli stereotipi e dai cliché. Con i suoi articoli promuove lo sviluppo di un turismo sostenibile e accessibile, e l’utilizzo del treno come mezzo green per viaggiare nel nostro Paese e in Europa, raccontando a un pubblico internazionale luoghi da scoprire e avvincenti itinerari. Il, assegnato all’unanimità dalla Giuria, è stato consegnato da Luca Torchia, Chief Communication Officer del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nella splendida ...