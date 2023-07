Premio Internazionale Fair Play Menarini | inizia l' edizione 2023 con il talk show I campioni si raccontano in Piazza della Signoria a Firenze

(Di lunedì 3 luglio 2023) -, Italia, 2 luglio/PRNewswire/Manca davvero poco al XXVII. Domani, lunedì 3 luglio, l'manifestazione dedicata ai valori sportivi dell'etica,lealtà e del rispetto prenderà ufficialmente il via, nella città di, con l'atteso"Isi". Lo spettacolo, aperto al pubblico, sarà condotto per il secondo anno consecutivo dal giornalista Ivan Zazzaroni e inizierà alle 21:00 in, sull'Arengario di Palazzo Vecchio. Una serata per ...

FIRENZE, Italia, 2 luglio 2023 /PRNewswire/ Manca davvero poco al XXVII Fair Play Menarini. Domani, lunedì 3 luglio, l'edizione 2023 della manifestazione dedicata ai valori sportivi dell'etica, della lealtà e del rispetto prenderà ufficialmente il

Premio Internazionale Fair Play Menarini, al via l’edizione 2023 “I campioni si raccontano” Corriere dello Sport

Torna nel 2023 il Premio New York, il programma di residenza artistica riservato ad artisti italiani emergenti: domande entro il 14 agosto.Un palco spettacolare per l’evento dedicato ai valori di lealtà e rispetto . Il sindaco Nardella: "Orgoglioso di questi campioni nel gioco come nella vita".