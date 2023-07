Premio Charlot XXXV | si parte con un omaggio a Buster Keaton

(Di lunedì 3 luglio 2023) Si alzerà, il prossimo 5 luglio, il sipario sullaedizione del, la manifestazione dedicata al Charlie Chaplin ideata e diretta da Claudio Tortora. Come di consueto il via lo si avrà con una mini rassegna cinematografica, ad ingresso gratuito, che si terrà presso il Teatro Delle Arti di Salerno, dal 5 luglio al 9 luglio. Per questa edizione del, Tortora ha pensato di omaggiare un altro grande attore, regista e sceneggiatore statunitense, tra i maestri del periodo del cinema muto classico:. In collaborazione con la Cineteca di Bologna, dunque nei giorni 5 e 6 sarà proiettato il film del 1926 “The General” co-diretto con Clyde Bruckman. Nei giorni 7 ed 8 luglio saranno proiettati prima il film del 1928 “Steamboat Bill jr” ...

... la "femmina", famosa per le sue interpretazioni nel cinema muto: i suoi lavori, insieme a ... simbolo del cinema del suo paese, vincitore del nastro d'argento europeo e delRobert ...

