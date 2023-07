Possessori di iPhone stanno scoprendo che un nuovo aggiornamento gratuito può far risparmiare dati e denaro - sei idoneo?

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 3 luglio 2023) Oggi Notizie Apple sta apportando importanti miglioramenti alla funzione AirDrop con l'arrivo di iOS 17. Questo restyling renderà l'invio di immagini e video più semplice ed efficiente, consentendo agli utenti die evitare spese onerose. Oltre a nuove funzionalità come NameDrop e SharePlay, AirDrop beneficerà di un miglioramento di iCloud, consentendo agli utenti di continuare a condividere tramite il cloud anche se si allontanano dalla portata. Inoltre, Apple ha introdotto una funzione di "rifiuto" per contrastare l'invio di immagini indesiderate tramite AirDrop. Scopri di più su queste nuove caratteristiche e come possono migliorare la tua esperienza di condivisione digitale con. Di cosa parliamo in questo articolo... Restyling di AirDrop Creazione di un poster di contatto personalizzato con NameDrop Scelta ...