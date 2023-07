Polpette di Tonno | spettacolari | impasto ottimo anche per il polpettone!

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ledisono un secondo piatto invitante, leggero e perfetto per l’estate. Un contorno dal sapore gustoso e ideale per cene o pranzi in famiglia o con amici. La ricetta che oggi vi proponiamo è facilissima e sarà apprezzata sia dagli adulti sia dai bimbi di casa! Piccoledicroccante esternamente e con una polpa succulenta! Curiose di scoprire la ricetta? Vi serviranno solo 10 minuti per poterle gustare. Iniziamo!di. Ingredientisgocciolato, 250 g uovo, 1 mollica di pane o pancarré, 100 g parmigiano reggiano, 2 cucchiai prezzemolo fresco, q.b. sale, q.b. olio di semi di arachidi, q.b. per friggere capperi dissalati, mezzo cucchiaio pangrattato, q.b. In una ciotola mescolate la mollica di pane sbriciolata (o ...

