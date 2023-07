Pochettino al Chelsea ha più preparatori dei portieri che portieri Telegraph

... a metà mese, per andare in ritiro, con Inzaghi o con. Superfluo dire quale sia la sua ... secondo la 'Gazzetta dello Sport' in settimana ci sarà un nuovo summit con ilper formulare ...Commenta per primo Al solito, ilè una delle squadre più attive sul mercato. Dopo l'acquisto di Jackson e la cessione ...a disfarsi dei giocatori che non rientrano nei piani dinel ...... chi per potenziale, chi per quanto mostrato l'anno scorso rappresenta le outsider in questa corsa al titolo: il nuovodiè quotato a 13.00 su bet365, a 14.00 su Planetwin365 e ...

Le novità in panchina che potreste esservi persi nei principali ... 90min IT

La finestra di calciomercato estiva è ora finalmente aperta, ma mentre gran parte dei top club di Serie A stanno già portando a termine i primi acquisti per ...Il Chelsea ha vissuto una stagione movimentata. Ora, però, sta ritrovando la stabilità con il nuovo tecnico: Mauricio Pochettino.