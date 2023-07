Pnrr | Meloni “Basta allarmismi | siamo vicini all’obiettivo”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 3 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sulil premier Giorgia, in un’intervista al Corriere della Sera, si dice “assolutamente” ottimista sugli obiettivi dell’Italia “soprattutto se smettiamo di fare allarmismo su una questione strategica per la nazione intera e che, nella migliore tradizione dei Tafazzi d’Italia, viene strumentalizzata per attaccare il governo. Noiimpegnati per rispondere alle ultime richieste di chiarimenti da parte della Commissione e ricordo che lavoriamo su un piano scritto da altri».(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.