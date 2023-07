Pioli a Casa Milan | summit con la dirigenza | tutti i temi sul tavolo | Primapagina

(Di lunedì 3 luglio 2023) 2023-07-03 18:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Come constatato dal nostro inviato a, il tecnico rossonero Stefanosi è presentato nella sede del Diavolo per uncon la. All’ordine del giorno il mercato appena iniziato ma che ha già portato le ufficialità di Sportiello, Loftus-Cheek e Raveyre, oltre ai rientri di Colombo e Maldini, ma che vivrà ancora di molte trattative che vedranno l’allenatore emiliano sempre più centrale nelle decisioni assieme alle figure dirigenziali come Furlani e Moncada, che come da comunicato ufficiale lavoreranno a stretto contatto con lui. ILSI AFFIDA A LUI – Per, molte più responsabilità senza Maldini nell’organigramma e Ibrahimovic nello ...

Commenta per primo Come constatato dal nostro inviato aMilan, il tecnico rossonero Stefanosi è presentato nella sede del Diavolo per un summit con la dirigenza . All'ordine del giorno il mercato appena iniziato ma che ha già portato le ...... sempre Amleto afferma: 'C'è del marcio in Danimarca', come seMilan fosse stata trasferita, ... in sua assenza chi sarà a dialogare con i singoli e con la squadra, Mister, Furlani o un ......- (©LaPresse) - Calciomercato.itLa prima sfida di questa lunga estate è stata portata adai ... Il serbo è il sogno proibito di Simone Inzaghi e Stefano. Uno sogno che rischia di rimanere tale:...

Mercato Milan, non solo Dia: Pioli guarda in casa Lipsia Footballnews24.it

Il Milan è pronto a cambiare faccia, con il nuovo assetto societario senza Paolo Maldini e Ricky Massara. Il tecnico Stefano Pioli verrà investito di nuove ...Se sulla fascia sinistra d'attacco c'è l'insostituibile Rafa Leao, la situazione per quel che riguarda la fascia destra è diversa. Rinforzare quella zona di campo è dunque la priorità del Milan in que ...