Pioggia di penalizzazioni | classifica stravolta | tifosi furiosi

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 3 luglio 2023) Caos totale in formula 1, qualcosa non ha funzionato nel sistema e bisognerà ricalcolare tutto PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM È stato un Gran Premio d’Austria sicuramente positivo per idella Ferrari che, veramente per poco, non hanno visto le due rosse entrambe sul podio, dietro l’inarrivabile Verstappen che ancora una volta Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.