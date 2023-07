Pignoramenti case | auto e conti correnti | attenzione al nuovo meccanismo che fa tremare tutti

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dopo la riforma Cartabia, qual è ilmodo per pignorare le, ied altri beni? Eccoi dettagli. La riforma Cartabia, ha deciso che per pignoraree beni a persone, il creditore deve fare una ricerca su quali beni possono essere aggrediti presentando un’istanza all’ufficiale giudiziario per poterli cercare nelle banche dati previdenziali o fiscali. Pignoramento casa – Ilovetrading.itQuesto incrocio trai dati delle diverse banche dati, nasce da un accordo tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministro della Giustizia in modo da poter permettere agli ufficiali giudiziari di entrare nelle banche dati riguardanti l’amministrazione finanziaria e cercare i beni da pignorare siano essi ...